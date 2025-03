Morre aos 77 anos Fuad Noman, prefeito de Belo Horizonte

"Em 2022, assumiu o cargo de prefeito da capital mineira, e desde então conduziu a cidade com serenidade, firmeza e espírito público. Fuad era conhecido por seu trato gentil, sua capacidade de escuta e seu amor por Belo Horizonte. Um homem público íntegro, cuja história se confunde com o desenvolvimento da nossa cidade", diz a nota. Informações sobre o velório e homenagens serão divulgadas em breve, segundo a Prefeitura.

Diagnóstico

Fuad estava internado desde o dia 3 de janeiro. No dia seguinte à entrada no hospital, pediu licença do cargo. O vice-prefeito Álvaro Damião (União Brasil) está em exercício do cargo desde então. Noman recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no dia 29 de janeiro, mas seguiu sob cuidados médicos.

O prefeito da capital mineira foi diagnosticado com câncer no sistema linfático em julho de 2024, às vésperas do início da campanha eleitoral. O tratamento surtiu efeito e ele anunciou, durante a campanha à reeleição, que estava curado.