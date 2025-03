Bolsonaro: 1ª Turma do STF analisa denúncia sobre tentativa de golpe; acompanhe ao vivo

Além deles, a turma é composta pelos ministros Flávio Dino, Cármen Lúcia e Luiz Fux. A expectativa é que os ministros consigam concluir os votos ainda nesta semana.

A sessão será aberta por Zanin e deve seguir com a leitura do relatório por Moraes. Em seguida, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, deve fazer a sustentação oral da denúncia enviada pela PGR. As defesas dos denunciados também se manifestarão no decorrer do julgamento.

Além de Bolsonaro, estão entre os denunciados: