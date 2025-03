Prefeito de Jardim sai ileso após acidente de carro em Banabuiú

Antônio Coutinho retornava de Fortaleza, onde acompanhou a inauguração do Hospital Universitário do Ceará, realizada na últimas quarta-feira

Antônio Coutinho (PT), prefeito do município de Jardim, sofreu um acidente de carro em Banabuiú, no Sertão Central, na última quinta-feira, 20. O veículo colidiu com uma vaca na pista. Nenhum dos três passageiros que estavam no veículo ficou ferido com o impacto.

O prefeito retornava da cerimônia de inauguração do Hospital Universitário do Ceará (HUC), em Fortaleza. No carro, também estava o diretor do Hospital Regional do Cariri (HRC), Giovanni Sampaio, e o filho.