Vídeo: Bolsonaro diz que é "um aborto da natureza" em live de comemoração dos 70 anos

Em transmissão ao vivo, Jair Bolsonaro se defende de acusações que correm contra ele no Supremo Tribunal Federal; ex-presidente faz leilão de capacete durante live e item é arrematado por R$ 36 mil

A transmissão foi realizada no seu canal oficial na plataforma YouTube. “Tinha o partido, PSL, tinha sete segundos de televisão. Nós arrecadamos, mais ou menos, R$ 4 milhões. Isso dava um milhão de dólares. Gastamos 60% disso, sobrou dinheiro. E como é que eu cheguei? Ninguém consegue entender”, completou Bolsonaro.

Sobre a decisão do afastamento do parlamentar, Bolsonaro afirmou que a decisão do parlamentar seria um “orgulho”.

Na live, o ex-presidente também recebeu uma ligação do deputado federal e seu filho, Eduardo Bolsonaro, que apresentou pedido à Câmara nesta semana solicitando uma licença do cargo por 122 dias e sua mudança para os Estados Unidos.

Ex-presidente contesta acusação no STF e faz leilão de capacete

Também durante a live, Bolsonaro utilizou o espaço para contestar as acusações contra ele que correm no Supremo Tribunal Federal (STF), após apresentação de denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) que indiciou ao todo 34 pessoas, incluindo o ex-chefe do Executivo nacional.

O ex-presidente é acusado de participar de trama golpista planejada após o resultado das eleições de 2022, marcada pela vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Investigações da Polícia Federal (PF) indicaram que Bolsonaro, além de ex-ministros e militares, planejaram o assassinato de Lula, de seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), e do ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Durante a transmissão, Bolsonaro se defendeu das acusações, além de citar as penas atribuídas pelo 8 de janeiro, quando bolsonaristas depredaram as sedes dos Três Poderes em Brasília. Ele é investigado por tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa.