Ato de Bolsonaro pró-anistia reúne menor número de apoiadores desde 2022

Bolsonaro pretendia levar 1 milhão à Copacabana, conforme postagem nas redes sociais no último 9 de março. No entanto, levantamentos do Datafolha, da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) e do Monitor do Debate Público do Meio Digital, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), informam números menores que o esperado.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve em ato pró-anistia aos envolvidos do 8 de janeiro nesse domingo, 16, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O número de apoiadores diverge entre as entidades que contabilizaram os presentes, mas aponta para baixa adesão à manifestação.

Segundo o Datafolha, o público estimado nesse domingo, 16, foi de cerca de 30 mil pessoas. O cálculo foi realizado com base em imagens aéreas tiradas às 11h10min, mais de uma hora depois de iniciar o evento, durante discurso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Esse é o quarto ato desde que Bolsonaro deixou o comando do Palácio do Planalto. Entre as manifestações, a desse domingo, 16, apresentou baixa adesão de apoiadores. Em 2024, por exemplo, em ato realizado na avenida Paulista, em São Paulo, em 25 de fevereiro, o "Monitor do debate político" do Cebrap apontou que 185 mil pessoas estavam em ato. A margem de erro foi calculada em 12% para mais ou para menos.

Pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) estimam que 18,3 mil pessoas estiveram presentes no ato, cálculo também feito a partir de imagens aéreas. A ação foi realizada por meio do “Monitor do debate político”, do Cebrap, coordenado por Pablo Ortellado e Márcio Moretto, da USP, além da ONG in Common. A margem de erro da contagem do Cebrap é de 2 mil pessoas para mais ou para menos.

A Universidade utilizou o método “Point to Point Network (P2P Net)”, método em que a contagem é feita com imagens aéreas, tiradas por drones. Um sistema com uso de inteligência artificial contabiliza cada pessoa.

Já a PMERJ estima que 400 mil pessoas estiveram na manifestação, mas segundo a Folha de São Paulo, a organização não deu mais detalhes de como foi realizada a estimativa de público.