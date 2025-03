O POVO News: Julgamento de Bolsonaro tem data marcada; rejeição a Lula sobe; caso Frei Gilson

Julgamento de Bolsonaro tem data marcada / Crédito: O POVO News

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta sexta-feira, 14, repercute a data marcada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para o julgamento de denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o general Braga Netto e outros seis denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR), após suposta trama golpista em 2022. A data escolhida é 25 de março, às 9h30, marcada pelo ministro Cristiano Zanin, presidente da 1ª Turma da Corte, colegiado responsável pelo julgamento. A denúncia que será julgada envolve o núcleo um da investigação.

O colegiado decidirá se os acusados devem se tornar réus e responder pelos crimes de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, além de deterioração de patrimônio tombado.

A edição traz, ainda, nova pesquisa sobre a avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), divulgada nessa quinta-feira, 13, e realizada pelo Ipsos-Ipec. A gestão do petista, no seu terceiro mandado e em ano pré-eleitoral, é mal avaliada por 41% dos brasileiros, conforme o levantamento. Apenas 27% dos entrevistados classificam o governo como ótimo ou bom, uma queda de 7 pontos percentuais em relação ao levantamento anterior. Outros 30% avaliam a gestão como regular, enquanto 1% não soube responder. O programa repercute também as polêmicas em torno do sacerdote frei Gilson. O religioso tem sido o centro de críticas após falas em meio a pregações durante lives na plataforma YouTube, onde reúne mais de 6,5 milhões de inscritos.