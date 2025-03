Possível corte de gastos preocupa as Forças Armadas, que alertam governo sobre tensões globais

As ameaças de Trump e o rearmamento da Europa fazem as Forças Armadas alertarem o governo sobre o risco de cortes no setor

As Forças Armadas brasileiras estão preocupadas com a possibilidade do corte no orçamento para este ano de 2025. Com o cenário internacional adverso e com uma corrida armamentista e tensões causadas por conflitos internacionais, há o temor de que o Brasil fique vulnerável.

Com valor de gasto previsto pelo Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) de 2025 em R$ 133 bilhões, cerca de 90% desse valor é para despesas com pagamento de pessoal, sendo a menor parcela para reequipar as forças. A PLOA ainda será votada pelo Congresso Nacional.