Novo consignado beneficiará mais de 40 milhões de pessoas e servirá de 'aprendizado', diz Lula

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta quarta-feira, 12, que o novo crédito consignado privado vai beneficiar mais de 40 milhões de pessoas e servirá como "aprendizado" para que o governo faça novos programas. Ele repetiu que, para haver crescimento econômico, é necessário que o dinheiro circule.

No lançamento do programa, no Palácio do Planalto, Lula se dirigiu ao mercado para garantir que o governo trabalha com "seriedade". "Esse aqui não é um governo de aventureiros, não é um governo de gente sem cara, de gente sem rosto. Aqui, nesse governo, todo mundo tem um compromisso sério com a sua história", ele disse.