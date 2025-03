Lula diz que não tem 'medo de cara feia' e manda aviso a Trump: 'Fale manso comigo'

Lula ainda recomendou que Trump fale “manso” pois ele "quer ser respeitado". "Fale manso comigo, fale com respeito comigo, que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado. É assim que a gente vai governar esse país", completou Lula.

A declaração foi feita na inauguração do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Híbrida Flex, em Betim no Estado do Minas Gerais. Além do presidente estiveram presentes o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o governador Romeu Zema (Novo). As falas de Lula acontecem às vésperas do início da cobrança das tarifas de importação dos Estados Unidos de 25%, que entram em vigor nesta quarta-feira, 12.