Bolsonaro passeia de jetski, recria 'cercadinho' em Angra dos Reis e gera novas polêmicas

Bolsonaro recria "cercadinho" em Angra dos Reis e gera novas polêmicas / Crédito: Reprodução redes sociais

Na casa de praia em Angra dos Reis (RJ) para passar o Carnaval, o ex-presidente Jair Bolsonaro passeou de jetski e interagiu com apoiadores, na reedição do "cercadinho" que se formava no Palácio da Alvorada durante o mandato como presidente. No passeio, Bolsonaro estava acompanhado do pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo.

Em vídeo postado na manhã desta quarta-feira, 5, o ex-presidente aparece reunido com apoiadores e chama o encontro de "cercadão". As imagens mostram homens, mulheres e crianças reunidos com o ex-mandatário em uma mesa, na sua casa, em frente a uma bandeira dos Estados Unidos com a foto do presidente estadunidense Donald Trump.

Apesar de estar inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ser alvo de denúncia da Procuradoria Geral da República (PGR) ao Supremo Tribunal Federal (STF), Bolsonaro insiste que será candidato na eleição de 2026.

Bolsonaro se reuniu nesta quarta-feira com Rodrigo Bacellar (União Brasil), presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e cotado para ser o candidato do ex-presidente ao Executivo do Estado. Acompanharam o ex-chefe do Executivo federal o deputado federal Hélio Lopes, o deputado estadual Douglas Gomes, o secretário estadual de Ciência e Tecnologia Anderson Moraes, o vereador do Rio Rafael Satiê (PL) e o empreiteiro de Angra Renato Araújo, derrotado na disputa para prefeito de Angra por Cláudio Ferreti (MDB). Bolsonaro foi denunciado ao STF no último dia 18 de fevereiro pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por tentativa de golpe de Estado, e seus advogados têm até esta quinta-feira, 6, para apresentar a defesa ao tribunal.