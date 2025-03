Carlos Bolsonaro cobra 'união da direita' sobre possível apreensão do passaporte de Eduardo

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) cobrou, em publicação no sei perfil no X (antigo Twitter), apoio de políticos de direita sobre a possível apreensão do passaporte de seu irmão, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). "Por onde andam os candidatos da 'união da direita'"?, escreveu, nesta segunda-feira, 3.

"Surgem novas e absurdas perseguições contra um deputado federal Coincidentemente, filho de Jair Bolsonaro. É tudo coincidência!" ironizou. Eduardo é alvo de uma notícia-crime de autoria de deputados petistas, que atribui a ele crimes contra a soberania nacional.