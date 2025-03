'Ainda Estou Aqui' mostrou a importância da luta contra autoritarismo, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou nas redes sociais que o filme Ainda Estou Aqui teve o papel de "mostrar ao Brasil e ao mundo" a importância da luta contra o autoritarismo. Lula parabenizou a vitória do longa no Oscar, na categoria de melhor filme internacional, em cerimônia no noite de domingo.

"Hoje é o dia de sentir ainda mais orgulho de ser brasileiro. Orgulho do nosso cinema, dos nossos artistas e, principalmente, orgulho da nossa democracia", declarou o presidente nas redes, elogiando toda a equipe do filme e também mencionando a família da advogada Eunice Paiva, e do ex-deputado Rubens Paiva - assassinado na ditadura militar (1964-1985).