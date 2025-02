O POVO News: Moraes nega recurso de Bolsonaro e rebate acusações dos EUA; Lula e Tarcísio em palanque

Com a apresentação do jornalista Filipe Pereira, a primeira edição do programa O POVO News desta sexta-feira, 28, repercute a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que negou novo pedido dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nessa quinta-feira, 27, que solicitavam prazo de 83 dias para apresentar defesa contra a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por suposto envolvimento em trama golpista.

O prazo legal é de 15 dias. A decisão foi motivada por pedido feito ao ministro na última segunda-feira, 24. Os advogados recorreram da primeira decisão de Moraes que também negou o aumento do prazo legal de defesa para 83 dias.