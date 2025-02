Tarcísio agradece a Lula e diz que diferenças têm que ser deixadas de lado por população

Diante de uma plateia de apoiadores do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), enfrentou vaias em diversos momentos e optou por um discurso de clima mais ameno, com agradecimentos ao petista. Lula, Tarcísio e demais autoridades se encontraram nesta quinta-feira, 27, na cerimônia de lançamento do edital do túnel entre Santos e Guarujá. O evento aconteceu no Parque Valongo, em Santos, com plateia repleta de representantes de trabalhadores do setor portuário e do Instituto Federal de Ensino.

No seu discurso, Tarcísio agradeceu ao presidente Lula, que colocou o projeto do túnel como uma prioridade do governo, segundo atestou o governador.