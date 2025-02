Joice chama Michelle Bolsonaro de 'caloteira' e 'fútil': 'Me deve dinheiro até hoje'

Joice foi a aliada e líder do governo de Jair Bolsonaro até romper com o então presidente no final de 2019. Nas declarações ao Canal MyNews, a ex-parlamentar ainda usou adjetivos de “fútil” e “hipócrita” para se referir a Michelle.

“Ela chegou a comentar comigo coisas da intimidade dela, mas depois me afastei. Achei melhor romper, até porque ela me deu um calote e me deve dinheiro até hoje. Eu paguei a passagem de avião do maquiador dela na posse. Ela me pediu para pagar porque Bolsonaro não queria o maquiador no avião, já que ele é gay. Ela disse que estava com problema no cartão, mas que me devolveria o dinheiro. Quem comprou a passagem foi o meu marido, que até hoje tem o recibo”, relatou a ex-deputada.

Para Joice o comportamento da ex-primeira-dama seria o que ela chamou de “personagem”, que fala muitos palavrões. “As coisas que ele diz, as coisas que saem da boca dela, as palavras que ela diz, os palavrões, ela é um horror, quem vê aquela mulher no palco em uma igreja orando acha que ela realmente é uma santa. Gente, ela é um horror!”, disse durante a entrevista.