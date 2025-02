Provável saída de Nísia da Saúde pode abrir vaga em outro ministério e cearense Guimarães é cotado

José Guimarães, deputado federal / Crédito: JÚLIO CAESAR

A saída da ministra da Saúde, Nísia Trindade, é tratada como certa no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a tendência é que desencadeie outras mudanças em pastas importantes. Inclusive com cearense cotado para um dos ministérios mais estratégicos. SIGA o canal de Política do O POVO no WhatsApp O mais cotado para o lugar de Nísia é o atual ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Ele atualmente cuida da articulação política entre o Planalto e o Congresso, e sofre questionamentos na função. Ele é médico infectologista e já foi ministro da Saúde de 2011 a 2014, no governo Dilma Rousseff.

Embora tenha sofrido críticas, na passagem pela pasta, Padilha foi um dos ministros mais bem avaliados na gestão e foi responsável por tocar o programa Mais Médicos. Ele é visto como padrinho político de Nísia.