O POVO News: O que a pesquisa CNT revela do futuro de Lula e Bolsonaro; Musk ataca Moraes

Com apresentação da jornalista Rachel Gomes, o programa O POVO News realiza a 534ª edição na noite desta terça-feira, 25. A programação repercute pesquisa CNT sobre as eleições de 2026. O levantamento mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto, mas com dificuldades no segundo turno contra adversários.

O petista tem 30,3% das intenções de voto no cenário contra Jair Bolsonaro (PL), que tem 30,1%.