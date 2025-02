Pesquisa CNT: 69,3% dizem não ter mudado de opinião sobre Bolsonaro após denúncia da PGR

O porcentual de pessoas que acreditam que o ex-presidente é o principal responsável pela suposta tentativa de golpe e o porcentual dos que creem que o ex-presidente não é responsável se assemelham à divisão da sociedade de aproximadamente 30% dos eleitores do lado da esquerda e cerca de 30% do lado da direita. Há um "meio termo", no entanto, de pessoas que acreditam que ele é um dos responsáveis e que, nesse caso, forma maioria da opinião contra o ex-presidente.

Os dados, no entanto, mostram uma maioria significativa contra mudanças na lei, com 63,4% dos entrevistados a favor da manutenção da legislação que impede que condenados sejam candidatos. Apenas 18,3% afirmaram ser favoráveis à derrubada da Lei da Ficha Limpa, aprovada em 2010, no fim do segundo mandato de Lula. Outros 9,8% dos entrevistados defenderam uma flexibilização da lei.

A pesquisa mostrou, por um outro lado, que uma parcela considerável da população não se informou sobre a denúncia da PGR contra Bolsonaro, apesar da ampla divulgação na imprensa tradicional. Questionados pelos entrevistadores, 31,7% das pessoas disseram não ter ouvido falar da acusação da PGR contra o ex-presidente.