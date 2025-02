Qual a relação entre Bolsonaro e a família de Rubens Paiva, de Ainda Estou Aqui

Com a proximidade da cerimônia do Oscar e a expectativa que paira sobre possíveis premiações ao filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, um assunto retorna à memória: a relação existente entre o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) e a família de Rubens Paiva, personagem do filme.

A relação remonta à infância, mais precisamente à cidade onde Bolsonaro passou parte de sua adolescência, Eldorado Paulista (SP), no Vale do Ribeira. Pai de Rubens, Jaime Paiva tinha forte influência política e financeira na região, tendo sido prefeito da cidade de Eldorado e eleito deputado duas vezes, sendo a última em 1968, pelo partido Arena.