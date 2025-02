Médico diz que Lula está ótimo e sem sequelas do acidente, após nova bateria de exames

realizada nesta quinta-feira, 20, estão dentro da normalidade. "Ele fez uma checagem completa, com

Kalil, o presidente costuma fazer o check-up em novembro, mas teve de adiar o procedimento no ano

Lula esteve nesta quinta no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para exames de rotina. Segundo

passado por causa do acidente doméstico que sofreu no mês anterior. No início de dezembro, Lula

passou por uma cirurgia no Sírio-Libanês para drenar uma hemorragia no cérebro, decorrente da batida

na cabeça que sofreu ao cair no banheiro do Palácio da Alvorada. "Não há nenhuma sequela do