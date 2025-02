O POVO News: Bolsonaro é denunciado ao STF por tentativa de golpe; o que acontece agora

Com a apresentação do jornalista Filipe Pereira, a primeira edição do programa O POVO News desta quarta-feira, 19, repercute a denúncia da Procuradoria Geral da República (PGR) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais 34 pessoas, realizada nessa terça-feira, 18, por tentativa de golpe de Estado, supostamente tramada após os resultados das eleições de 2022, marcada pela vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A denúncia foi apresentada ao Supremo Tribunal Federal (STF), que deverá analisá-la. "As peças acusatórias baseiam-se em manuscritos, arquivos digitais, planilhas e trocas de mensagens que revelam o esquema de ruptura da ordem democrática", diz nota da PGR.