Wesley Safadão recusa convite do PRTB para disputar Senado: 'Foco é música e vaquejada'

Wesley Safadão descartou concorrer a cargo político em 2026 / Crédito: Samuel Setubal

O cantor Wesley Safadão negou o convite do PRTB para ser candidato ao Senado Federal pelo Estado do Ceará. A equipe do sertanejo confirmou a recusa ao Estadão, afirmando que o artista está focado na própria carreira. "Wesley agradeceu o convite, mas o foco dele é música e vaquejada", informou a equipe do cantor nesta sexta-feira, 14.

O partido, por sua vez, não demonstrou interesse em desistir da candidatura do cantor ao Senado. O presidente da sigla, Leonardo Avalanche, afirmou que "no momento oportuno" o cantor "deixará sua contribuição ao povo cearense e aos brasileiros".