PRTB pretende lançar Wesley Safadão como candidato ao Senado pelo Ceará

Wesley Safadão / Crédito: Samuel Setubal

O PRTB tem interesse em lançar o cantor Wesley Safadão como candidato ao Senado Federal pelo Ceará em 2026. O presidente nacional da sigla, Leonardo Avalanche, afirmou que o partido fez o convite ao artista e que estão conversando sobre a possibilidade. "Ele quer deixar um legado para as próximas gerações", afirmou o presidente do partido. Avalanche confirmou a informação. Para ele, Wesley Safadão "além de cantor de sucesso é um grande empresário com coração voltado ações sociais". Ainda não há data para filiação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A mãe do cantor, Maria Valmira Silva de Oliveira, foi eleita vice-prefeita da cidade de Aracoiaba, no Ceará, em 2012. Conhecida como Dona Bil, a mãe do cantor teve o mandato cassado em 2016 por abuso de poder econômico e político.

A juíza Cynthia Nóbrega Pereira Franklin Thomaz da 67ª zona eleitoral considerou ilegal a entrega de ambulâncias, em junho de 2016, como doação pessoal de Dona Bill. Segundo as denúncias, os veículos foram comprados com recursos da Prefeitura de Araçoiaba. A mãe de Wesley Safadão chegou a ficar inelegível por oito anos, mas entrou com recurso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e foi reeleita vice-prefeita no município. Dona Bill renunciou ao cargo no ano seguinte, afirmando que iria "se dedicar à carreira do filho". Gusttavo Lima Além de Wesley Safadão, o cantor sertanejo Gusttavo Lima também anunciou seu desejo de entrar na política. O artista disse no início do mês que tem intenção de se candidatar à Presidência da República no próximo ano. Embora ainda não esteja filiado a nenhum partido, Gusttavo Lima disse que busca diálogos com grupos políticos.