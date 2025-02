O POVO News: Ciclista é morto em assalto SP; caso do bolo envenenado; Trump e 'tarifaço'

Com a apresentação do jornalista Filipe Pereira, a primeira edição do programa O POVO News desta sexta-feira, 14, repercute o caso do ciclista baleado nessa quinta-feira, 13, após sofrer um assalto em frente ao Parque do Povo, no Itaim Bibi, em São Paulo. A vítima, identificada como Vitor Felisberto Medrado, chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

Vitor foi abordado por dois homens que estavam em uma moto. De acordo com boletim de ocorrência, uma testemunha que acionou a Polícia Militar relatou que os criminosos atiraram sem antes sequer anunciar o assalto. A ação foi rápida e o criminoso da garupa desceu atirando, conforme registrou imagens de câmeras de segurança.