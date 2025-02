Reino Unido apresenta novo cônsul honorário em Fortaleza

A missão diplomática do Reino Unido no Brasil apresentou o novo cônsul honorário em Fortaleza. Bernardo Santana, é graduado em direito pela Universidade de Fortaleza (Unifor) e, segundo a informações do consulado, tem “ampla experiência no setor de energias renováveis”.

O novo cônsul também é especialista em Direito Empresarial e MBA do Setor Elétrico pela FGV, e tem mais de 15 anos de atuação como consultor de empresas nacionais e internacionais em energias renováveis, atualmente é diretor de Regulação do SindiEnergia CE e membro da Câmara Setorial de Energias Renováveis da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece).