Relação da China com o Brasil evoluirá em energia verde e inovação, diz cônsul-geral

O cônsul-geral da China em São Paulo, Yu Peng, disse nesta sexta-feira, 15, que a China segue buscando estreitar laços comerciais com o Brasil, em meio a um movimento da segunda maior economia do mundo para expandir sua troca bilateral com economias desenvolvidas. Yu fez os comentários em seminário sobre modernização da economia chinesa, em São Paulo.

Yu mencionou também que a relação entre Brasil e China vai continuar se desenvolvendo nos setores de energia verde, veículos elétricos e inovação. Segundo ele, este tem se tornado o foco do governo chinês. "O relatório do último Congresso Nacional chinês enfatiza os objetivos para atualizar o sistema industrial, com forças produtivas pautadas na alta tecnologia, eficiência e qualidade", disse, ao afirmar que, para atingir estes objetivos, a relação diplomática com o Brasil é fundamental.