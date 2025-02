Pelo menos dois cearenses estavam no avião com deportados dos EUA que chegou a Fortaleza

O POVO conversou com a mãe de um dos deportados, que pediu para não ser identificada, que relatou ter vivido momentos difíceis nos últimos dias. Ela conta que o filho, natural do Ceará, há três anos morava nos Estados Unidos, onde trabalhava com construção civil.

Pelo menos dois cearenses estavam no avião que chegou ao Brasil nesta sexta-feira, 7, trazendo 111 deportados dos Estados Unidos. Aeronave pousou no Aeroporto de Fortaleza pouco depois das 16 horas, onde alguns familiares e amigos já aguardavam, ansiosos e apreensivos.

Próxima a ela, uma história semelhante. Outra mãe aguardava pela chegada do filho, que estava no voo vindo dos EUA. Ela também pediu para não ser identificada.

O homem saiu do Ceará para tentar a vida no país estrangeiro há cerca de quatro meses. "Ele foi trabalhar, a procura de uma vida melhor, foi tentar a vida lá, mas infelizmente não deu certo. O sonho acabou indo embora", conta a mãe.

Mesmo com as famílias presentes, a Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih) não confirmou o número de cearenses no voo ou se havia algum.

Presente no aeroporto para receber deportados, Socorro França, titular da pasta, informou na ocasião que o governo prestou apoio às famílias com alimentos e produtos de higiene íntima para as mulheres, além de atendimento psicológico. "Foi tudo muito bem organizado", classificou, sobre a operação.