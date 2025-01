PSDB pode perder atual único senador da sigla caso avance em fusão com PSD

Plínio disse que aguardará uma posição oficial do PSDB antes de tomar qualquer decisão e que pretende ouvir a direção nacional da sigla. Ele argumenta que sua resistência ao PSD está ligada às alianças mantidas pelo partido com legendas como PT e MDB.

O senador Plínio Valério (PSDB-AM), único representante do partido no Senado, declarou nesta segunda-feira, 27, que pode deixar a sigla caso seja confirmada a fusão ou incorporação com o PSD, presidido por Gilberto Kassab (PSD). "Se tiver a fusão ou a incorporação, não teria como ficar", afirmou em entrevista ao Poder360.

"Não me vejo numa fusão, numa incorporação com o PSD, com o MDB, com o PT. Não me vejo, não tem como. Mas eu só vou me preocupar com isso depois da reunião da nacional", explicou.

Presidente do PSDB no Amazonas, Plínio é o último senador tucano na Casa. Em 2019, o partido chegou a contar com seis representantes no Senado, mas a bancada foi reduzida ao longo dos anos. Desde 2022, o PSDB está federado ao Cidadania, que não tem representantes no Senado, mas a parceria não é consenso dentro do partido.

No dia 15, Marconi Perillo, o presidente nacional do partido, confirmou a fusão ou incorporação da sigla com outro partido ainda em 2025. De acordo com o dirigente, o PSDB planeja anunciar até março fusão ou incorporação com outra legenda que compartilhe uma visão ideológica semelhante.

A medida faz parte de uma estratégia para fortalecer a sigla e ampliar sua base de apoio para as eleições de 2026.