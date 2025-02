Sidônio está por trás de frase de boné a La Trump que enaltece 'Brasil é dos brasileiros'

Segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, a ideia de levar o item para a sessão que marca a eleição dos novos presidentes da Câmara e do Senado partiu do chefe da Secom.

O ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom) e marqueteiro da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2022, Sidônio Palmeira, foi o responsável por cunhar a frase "Brasil para os brasileiros", presente num boné azul usados por governistas neste sábado, 1º.

"Pedi para o Sidônio pensar uma frase, Sidônio mandou a frase. Foi um sucesso. Já pedi para comprar mais 200, e quem quiser fazer esse boné e botar na plataforma digital e vender, está liberado", disse Padilha, que está licenciado do cargo de ministro para votar na eleição da presidência da Câmara.

A referência é o lema "Make America Great Again (Torne a América Grande de Novo, na tradução), adotado na campanha do presidente Donald Trump, nos Estados Unidos, e que estampou bonés usados por seus apoiadores, no estilo das peças usadas hoje pelos parlamentares governistas.

Ao todo, foram exonerados nesta sexta-feira, 31, dez ministros que têm mandato parlamentar, conforme atos publicados no Diário Oficial da União (DOU). Eles devem retornar ao posto de ministros na próxima semana.