Ciro Gomes entra na guerra dos bonés em tom de crítica: "Vão trabalhar, vagabundos"

Ciro Gomes entra na "guerra dos bonés" / Crédito: Reprodução/Redes sociais

O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT), aderiu à “guerra dos bonés”, iniciada na abertura do ano legislativo na segunda-feira, 3, em publicação realizada nas redes sociais nesta quarta-feira, 5, mas em tom de crítica: “Vão trabalhar, vagabundos”. O acessório vem sendo usado tanto pela base do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), quanto por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Os bonés carregam frases que representam certos posicionamentos políticos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Para os aliados de Lula, o acessório carrega a frase “O Brasil é dos brasileiros” e apareceu pela primeira vez no último sábado, 1°, nas eleições para as Mesas Diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Já para os parlamentares aliados de Bolsonaro, os bonés têm escrito “Comida barata novamente, Bolsonaro 2026”. Eles utilizaram o apetrecho na segunda-feira, 3, após as eleições do Congresso.

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos) chegou a criticar a postura dos parlamentares, que utilizaram esses primeiros dias do ano legislativo para mandar mensagens por meio dos bonés. Por meio do X (antigo Twitter), Motta compartilhou: “Para mim, boné serve para proteger a cabeça do sol, não para resolver os problemas do País. O que a gente precisa é fazer, e ter a cabeça aberta para pensar em como ajudar o Brasil a ir para frente". Lula adere ao boné Na terça-feira, 4, o presidente Lula publicou nas redes sociais um vídeo utilizando o boné que seus aliados vestiram no Congresso Nacional, no dia da votação para as presidências das Casas Legislativas.