Lula entra na 'guerra dos bonés' e grava vídeo com peça 'a la Trump' para enaltecer o Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou nesta terça-feira, 4, um vídeo em rede social usando o boné que a base do governo levou para o Congresso neste sábado, 1º, nas eleições para as Mesas Diretoras da Câmara e do Senado.

Segundo o ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, a frase estampada no boné foi ideia de Sidônio Palmeira, marqueteiro que assumiu a Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom) no mês passado. "Pedi para o Sidônio pensar uma frase, Sidônio mandou a frase. Foi um sucesso", disse Padilha no sábado.

A inspiração vem dos bonés utilizados por apoiadores do presidente americano Donald Trump. Desde a campanha presidencial de 2016, tornou-se popular entre adeptos do republicano o uso do acessório com a estampa do mote "Make America Great Again" (Torne a América Grande de Novo, em tradução livre).

De acordo com Padilha, mais de 100 bonés foram confeccionados e distribuídos entre a base do governo no sábado. Nesta segunda, uma nova versão do boné governista, nas cores verde e amarela, foi utilizada por deputados federais do PT e do PSOL. Além da versão alternativa alinhada ao governo, parlamentares da oposição foram vistos com um boné também verde e amarelo, mas com o texto "Comida barata novamente, Bolsonaro 2026".

A sátira foi elaborada pelo deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ). Também houve paródias com pacote de café da marca "Nemcafé" e uma embalagem de carne da marca "Picanha Black" com o rosto do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).