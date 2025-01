O POVO News: Acidente aéreo nos EUA: caixas-pretas encontradas; Zambelli cassada + reações

O programa O POVO News realiza mais um edição nesta sexta-feira, 31, com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano. A edição repercute o encontro das duas caixas-pretas do avião que colidiu com o helicóptero militar em Washington, nos Estados Unidos, na quarta-feira, 29. A informação foi divulgada pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB, em inglês) nessa quinta-feira, 30.

O gravador de voz da cabine do piloto e registrador de dados de voo foram recuperados e passarão por análises da Junta Nacional de Segurança no Transporte, segundo informações das emissoras CBS News e ABS News.