Encontradas as 2 caixas-pretas de avião acidentado em Washington

As duas caixas-pretas do avião de passageiros que se chocou no ar com um helicóptero militar em Washington na noite de quarta-feira foram encontradas, informaram meios de comunicação americanos nesta quinta-feira (30).

Os investigadores recuperaram o gravador de voz da cabine do piloto e o registrador de dados de voo, que serão analisados pela Junta Nacional de Segurança no Transporte, responsável pela investigação, informaram fontes anônimas às emissoras CBS News e ABC News.