O POVO News: Trump fala sobre acidente aéreo nos EUA; 1ª entrevista de Lula em 2025

Presidente do Brasil projetou que este é "o ano mais importante" do mandato dele. Segundo Lula, em 2025 "começa a grande colheita de tudo o que foi plantado em 2023 e em 2024"

Com a apresentação do jornalista Marcos Tardin , o programa O POVO News realiza a 516ª edição na noite desta quinta-feira, 30. A programação repercute pronunciamento do presidente dos Estados Unidos , Donald Trump , ao confirmar que não há sobreviventes da colisão entre um avião comercial e um helicóptero militar em Washington.

Trump também chegou a culpar a tripulação do helicóptero militar e os controladores de tráfego aéreo pelo acidente. "Por que a torre de controle não disse ao helicóptero o que fazer em vez de perguntar se eles viram o avião? Esta é uma situação ruim que deveria ter sido evitada", questionou o presidente dos EUA.

Outro destaque do O POVO News 2ª edição é a primeira entrevista coletiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2025, realizada nesta quinta-feira, no Palácio do Planalto. Na oportunidade, o petista afirmou que este é "o ano mais importante" do mandato dele.

"Este é o ano em que a gente começa a grande colheita de tudo o que foi plantado em 2023 e em 2024. Foi uma reconstrução das coisas do País para que ele voltasse a funcionar e voltasse a ser respeitado no mundo", projetou Lula.