Trump diz que não houve sobreviventes em acidente de avião e culpa políticas de diversidade

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que não houve sobreviventes do acidente de avião em Washington, que ocorreu na noite desta quarta-feira, 29. Em coletiva de imprensa na tarde desta quinta, 30, o republicano culpou, sem provas, as políticas de diversidade pelo acidente, mas também disse estranhar a falta de movimentação do helicóptero militar poucos segundos antes da colisão. "Falo com vocês hoje em angústia. Estamos todos de coração partido pelas vidas perdidas nesta noite trágica", disse Trump, ao iniciar a coletiva. "Ainda não sabemos exatamente o que levou ao acidente, mas temos teorias e uma boa ideia do que aconteceu."

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O presidente americano disse que o Departamento de Transportes, Administração Federal de Aviação (FAA) e o exército militar dos EUA estão conduzindo investigações. Trump nomeou Chris Rocheleau, um executivo de alto nível do ramo da aviação, para conduzir o cargo de presidente interino da FAA. Até a nomeação de Rocheleau, a agência federal americana enfrentava a crise provocada pelo acidente sem uma liderança, após Michael Whitaker sair do cargo em 20 de janeiro, dia da posse do republicano, na esteira de rusgas com o bilionário e dono da Space X, Elon Musk.