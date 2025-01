O POVO News: Avião com 64 pessoas se choca com helicóptero do Exército dos EUA; o que se sabe

O programa O POVO News realiza mais um edição nesta quinta-feira, 30, com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano. A edição aborda a colisão entre um avião comercial americano com 64 pessoas e um helicóptero militar na noite dessa quarta-feira, 29, nas imediações de Washington. Após choque, as aeronaves caíram no rio Potomac.

No avião estavam 60 passageiros e quatro tripulantes a bordo. A aeronave partiu de Wichita, no Kansas, e seguia para Washington. Já o helicóptero, um modelo Black Hawk, estava em um voo de treinamento com três militares.