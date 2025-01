Avião com 64 pessoas e helicóptero caem no rio Potomac após colisão em Washington

Um avião comercial americano com 64 pessoas a bordo e um helicóptero militar que efetuava um voo de treinamento caíram no rio Potomac após uma colisão na quarta-feira à noite nas imediações de Washington, anunciaram as autoridades.

"As duas aeronaves estão na água", afirmou a prefeita da capital americana, Muriel Bowser, em uma entrevista coletiva na madrugada de quinta-feira.