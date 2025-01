O POVO News: Trump e as deportações: governo Lula cobrará requisitos mínimos de dignidade

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quarta-feira, 29. A programação aborda a fala do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que disse nessa terça-feira, 28, que as deportações de brasileiros que estão nos Estados Unidos (EUA) devem atender "requisitos mínimos de dignidade".

“Discutimos formas de tratar o tema daqui para diante e de se discutir com as autoridades americanas que as deportações para eles, repatriação para o Brasil, sejam feitas atendendo os requisitos mínimos de dignidade, respeito aos direitos humanos, atenção necessárias aos passageiros numa viagem dessa extensão”, disse o ministro, após reunião com o presidente Luíz Inácio Lula da Silva (PT).