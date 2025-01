Governo diz trabalhar com EUA para que deportados sejam tratados com 'dignidade'

O primeiro grupo de imigrantes brasileiros deportados no segundo mandato de Donald Trump chegou em um avião americano na noite de 25 de janeiro a Manaus, capital do Amazonas.

O governo brasileiro disse nesta terça-feira (28) que vai trabalhar com os Estados Unidos para que as deportações de cidadãos brasileiros atendam os "requisitos mínimos de dignidade", após queixar-se do tratamento dado pelas autoridades americanas a um contingente de 88 brasileiros expulsos.

"Essa operação foi trágica", disse o chanceler Mauro Vieira, após uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"E justamente nos faz agora trabalhar para, junto com as autoridades americanas, procurar formas de que seja feito de acordo com a legislação brasileira e também com as normas de segurança e de acolhimento dentro de uma aeronave", acrescentou.

Mauro Vieira ressaltou que o Brasil pedirá aos Estados Unidos que os voos de deportação atendam "os requisitos mínimos de dignidade, respeito aos direitos humanos, a atenção necessária aos passageiros".