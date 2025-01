Ex-prefeito de Jaguaribara, Joacy Júnior toma posse como presidente da Aprece

Eleito por unanimidade, Joacy Júnior (PSB), conhecido como Juju, tomou posse como presidente da Aprece / Crédito: AURÉLIO ALVES

O ex-prefeito de Jaguaribara Joacy Júnior (PSB), conhecido como Juju, tomou posse como presidente da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece) nesta quarta-feira, 29, em cerimônia no Centro de Eventos, em Fortaleza. Eleito por unanimidade, ele estará à frente do comando da Aprece pelo biênio 2025-2026. Ao O POVO, Juju externou desejo de descentralizar as ações da Associação, apontando que o intuito dele é que a nova gestão "possa levar desenvolvimento de forma igualitária" para todos os municípios cearenses.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Hoje, o Estado tem uma distribuição de forma desigual, muita concentração na Região Metropolitana; um pouco de desenvolvimento na Região Norte, em torno de Sobral; e a Região do Cariri, que se destacou nos últimos anos e deu uma alavancada crescente. Mas a gente precisa ir desenvolver ainda as regiões do Sertão dos Inhamuns, do Sertão Central, do Vale do Jaguaribe", afirmou.

Questionado sobre os investimentos das administrações municipais no período do Carnaval, Juju defendeu analisar também o retorno financeiro para as cidades. "Se o município tem fôlego financeiro para pagar o cachê que as bandas cobram, a gente não vê nenhuma ilegalidade, nenhuma imoralidade. Há que se vê também é a questão do custo-benefício. Você tem que fazer também a conta de quanto vai ter de retorno, de quantos foliões vão pra lá, quantos turistas vão pra lá e vão injetar na economia do município".