Cearenses integravam alas "moderada" e "radical" de Bolsonaro no plano de golpe, diz Mauro Cid

Após vir à tona o depoimento incluído no primeiro anexo da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), ficou mais clara a participação de aliados do ex-presidente da trama golpista montada após a derrota nas eleições de 2022. Entre os integrantes da intentona, se destacam dois generais cearenses: o general Estevam Teóphilo, que era chefe do Comando de Operações Terrestres (Coter), e o general Paulo Sérgio, ministro da Defesa na época.

Dentro do núcleo duro próximo de Bolsonaro, haviam os mais moderados, os conservadores de linha política e os mais radicais, que defendiam medidas e insinuavam uma trama golpista para garantir a permanência no poder. Cid cita Paulo Sérgio como membro do grupo moderado e, em outro momento, como alguém "menos radical" da ala mais dura e radical. Já Teóphilo seria apenas da ala moderada.