Genial/Quaest: 31% avaliam governo Lula como positivo e 37% como negativo

A avaliação positiva geral do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou de 33% para 31%, enquanto a negativa subiu de 31% para 37% e a regular caiu de 34% para 28%, de acordo com pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira, 27. Não sabem ou não responderam 4%, ante 2% da sondagem de dezembro.

O Nordeste continua com a maior avaliação positiva geral do governo, mas houve uma queda - de 48% para 37%, enquanto a negativa ficou em 22% e a regular, de 29% para 32%.