O POVO News: Governo enfrenta crise dos alimentos; Trump começa deportação em massa

Com a apresentação do jornalista Marcos Tardin, o programa O POVO News realiza a 512ª edição na noite desta sexta-feira, 24. A programação repercute a crise de alimentos enfrentada pela gestão do presidente Lula. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que o governo reduzirá alíquotas para conter a alta no preço de alimentos. Assista ao vivo, clicando aqui ou no player abaixo:

"Se os preços desses produtos no mercado internacional estiverem mais baixos do que no mercado nacional, isso será rapidamente analisado e a alíquota de importação desses produtos será reduzida. Ou seja, os produtos que estejam com o preço interno maior do que o preço externo, nós atuaremos na redução de alíquota para forçar o preço a vir pelo menos para o patamar internacional", afirmou o ministro.

Outro destaque do O POVO News 2ª edição é a deportação em massa iniciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, anunciou que a administração de Trump deteve 538 imigrantes ilegais, informando que "centenas" foram deportados em aviões do Exército. "A maior operação de deportação em massa da história está em curso", afirmou a porta-voz. Para tratar desses e de outros assuntos, participam do programa a editora-adjunta do O POVO+, Catalina Leite; e os colunistas Henrique Araújo e Plínio Bortolotti, do O POVO.