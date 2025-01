Safra recorde e redução do dólar ajudarão em preço de alimentos, afirma Alckmin

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta sexta-feira, 24, que a safra agrícola recorde e a redução do dólar frente ao real são fatores que ajudarão a reduzir o preço dos alimentos neste ano, assunto que se tornou o principal tópico da agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seus auxiliares nesta semana. Alckmin lembrou ainda que "outros estudos" estão sendo feitos pelo governo.

"Vamos aguardar, mas a iniciativa é positiva", afirmou o vice-presidente a jornalistas após participar de evento na UGT, em São Paulo.