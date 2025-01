Pablo Marçal admite que vídeo com Trump foi gravado antes da posse

O ex-candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) admitiu que o vídeo divulgado por ele ao lado de Donald Trump foi gravado anteriormente à posse do presidente dos Estados Unidos, realizada na última segunda-feira, 20. Segundo o próprio Marçal, em entrevista ao O Globo, a cena foi capturada no dia 4 de janeiro, durante uma estadia de dois dias no resort Mar-a-Lago, propriedade de Trump localizada na Flórida.

O local, com 5,8 mil metros quadrados, serviu de palco para três supostos encontros com o republicano. A gravação mostrava Marçal pedindo ao então presidente eleito dos EUA para "salvar o Brasil".