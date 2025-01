O POVO News: Trump ameaça Putin por fim da guerra; Bolsonaro teme PF; Lula, TCU e Pé-de-Meia

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quinta-feira, 23. A programação aborda a ameaça de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos (EUA), à Rússia, com impostos, tarifas e sanções caso um acordo de paz com a Ucrância não seja fechado. A investida ocorreu nessa quarta-feira, 22.

O republicano havia prometido acabar com o conflito 24h após a sua posse. Por meio de postagem na sua rede social, a Truth Social, o presidente disse que a economia russa está em declínio e que faria um "grande favor" a Vladimir Putin.