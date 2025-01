Indiciado, Bolsonaro diz que todo dia acorda "com a sensação da PF na porta"

“Como você acha que eu acordo todo dia? Com a sensação da PF na porta. Qual acusação? Não interessa. Sejam criativos. Queremos pegar o Eduardo (Bolsonaro, filho do ex-presidente)? Quem quer pegar o Eduardo? É matar? É prender? É arranjar um crime pra ele?”, disse Bolsonaro ao canal Auriverde Brasil.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, foi alvo de uma apuração da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre pagamentos em dinheiro vivo usados na compra de dois imóveis no Rio de Janeiro entre 2011 e 2016. O caso, no entanto, foi arquivado pela PGR em 2021.

Inelegível, Bolsonaro disse que a eleição de 2026 não será "democrática" se não tiver sua presença. Sem poder concorrer, ele disse que vai declarar apoio nos "48 minutos do segundo tempo".

"Quem você vai apoiar? Só falo algo parecido nos 48 minutos do segundo tempo, quando não tiver realmente mais chance. Até lá, eu tenho certeza que o povão vai estar comigo", afirmou. Para o Senado, ele explicou que a intenção do partido é lançar uma candidatura por Estado. "Vai passar por mim e pelo Valdemar (da Costa Neto, presidente nacional do PL", se eu conseguir conversar come ele", apontou ainda na entrevista.