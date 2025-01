O POVO News: Trump ameaça Putin; EUA ordenam envio de tropas para fronteira com México

Grupo de militares ajudará a manter prontidão operacional para a Patrulha da Fronteira, auxiliando em centros de comando e controle / Crédito: O POVO

Com a apresentação do jornalista Marcos Tardin, o programa O POVO News realiza a 510ª edição na noite desta quarta-feira, 22. A programação repercute a ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor novas sanções contra a Rússia caso não encerre guerra na Ucrânia. Assista ao vivo, clicando aqui ou no player abaixo: Apesar de apontar bom relacionamento com Vladimir Putin, chefe de Estado russo, Trump escreveu, em publicação nas redes sociais, que fará "um grande favor à Rússia, cuja economia está falhando, e ao presidente Putin".

"Acertem agora e parem com essa guerra ridícula! Só vai piorar", projetou o presidente dos Estados Unidos, acrescentando que pode "fazer isso do jeito fácil ou do jeito difícil".