Governo Trump ameça autoridades locais que se recusarem a aplicar políticas migratórias

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos ameaçou processar as autoridades locais que não cooperarem com as políticas migratórias prometidas pelo presidente Donald Trump, incluindo a deportação de milhões de migrantes em situação irregular.

Citanto uma cláusula constitucional sobre a divisão de poderes, o vice-procurador-geral americano, Emil Bove, afirmou em um memorando que "a lei federal proíbe que os atores estaduais e locais resistam, obstruam ou violem de qualquer forma as ordens legais relacionadas à imigração".