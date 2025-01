José Genoino, ex-presidente do PT, está internado após retirada de tumor

José Genoino, ex-deputado federal e ex-presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), está internado no hospital A. C. Camargo Cancer Center, em São Paulo. O ex-parlamentar passou por uma cirurgia para retirada de um tumor neste sábado, 18.

Não há detalhes sobre o tipo de tumor ou como foi o procedimento. Mas ele se recupera bem, segundo informações da CNN. Ainda não há informações sobre a alta.